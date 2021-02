Boards and Commissions NB Village 2021

Boards and Commissions for the Village of North Baltimore 2021

Village Boards and Commissions 2021

Village of NB Website

Tree Commission

Mayor Goldner mayor@northbaltimore.net

Rick Van Mooy vanmooy@yahoo.com

Doug Wickard DPW@northbaltimore.net

Bonnie Knaggs pepsi4me1@gmail.com

Leisa Zeigler leisa.zeigler@gmail.com

Michael Brillhart (staff) nbadmin@northbaltimore.net

Cherie Seiler

Planning Commission

JP Miklovic (chair) editor@theNBxpress.com

Ginger Povenmire gpovenmire@apioninc.com

Ronald ‘Ty’ Carles TKCarles@gmail.com

Leisa Zeigler leisa.zeigler@gmail.com

Mayor Goldner mayor@northbaltimore.net

Tax Review Board

Tony Swartz (Finance Officer) nbfinance@northbaltimore.net

Janet Goldner (Mayor) mayor@northbaltimore.net

TBA (Legal Counsel)

Zoning Board of Appeals

Ryan Delaney (chair) rdelany@nbls.org

Vacancy

Malcolm Cameron no email – send letter

Roxie Emahiser no email

Michael Brillhart (Zoning Inspector) nbadmin@northbaltimore.net

Records Retention Committee

Tony Swartz (Interim Finance Officer) nbfinance@northbaltimore.net

TBA (Legal Counsel)

Jaimye Bushey (Citizen Representative)

Michael Brillhart (Administrator) nbadmin@northbaltimore.net