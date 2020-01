The NB Tigers traveled down Route 18 to battle the Holgate Tigers on Saturday, January 4.

1 2 3 4 Final Holgate 11 17 11 17 56 NB 10 8 11 16 45

Scoring for NB:

L.Gazarek-19

J. Hagemyer-13

C. Heineman-5

M. Clark-4

Z. Weinandy-2

J. Bucher-2

Rebounds-Gazarek-13

Steals-Hagemyer-3

Assists-Hagemyer-2

JV Score-Holgate 37-33

Next up for NB:

1/10 @Pandora Gilboa

1/[email protected] Henry