BVC Football All-League Awards

Blanchard Valley Conference Football All-League Awards

1st Team Offense 1st Team Defense

OL – William Flick – Sr. (ARL) DL – Eli Franks – Jr. (MC)

OL – Jack Bateson – Sr. (ARL) DL – Nathaniel DiRe – Sr. (LB)

OL – Connor Clagg – Sr. (LB) DL – Jack Bateson – Sr. (ARL)

OL – Eli Franks – Jr. (MC) DL – Gavin Biery – Sr. (PG)

OL – Gavin Biery – Sr. (PG) LB – Dylan Schimmoeller – Sr. (LB)

RB – Noah Thibaut – Sr. (ARL) LB – Caden Lafferty – Sr. (ARL)

RB – Connor Foust – Sr. (ARL) LB – Blake Jones – Sr. (VB)

WR – Bryce Basinger – Sr. (PG) LB – Ethan Lammers – Jr. (LEIP)

WR – Jared Kloepfer – Sr. (VAN) DB – Bryce Basinger – Sr. (PG)

WR – Alex Dillon – Sr. (LB) DB – Mason Richards – Sr. (LB)

ATH – Brycen Abbott – Sr. (LB) DB – Kaden Ebert – Sr. (LB)

QB – Ben Spiess – Sr. (LB) DB – Jason Launder – Sr. (ARL)

K – Cason Doolittle – Soph. (LB)

P – Blake Jones – Sr. (VB)

2nd Team Offense 2nd Team Defense

OL – John Snow – Sr. (ARC) DL – Ashton Price – Jr. (LB)

OL – Brayden Casteel – Jr. (LEIP) DL – William Flick – Sr. (ARL)

OL – Thomas Hovest – Sr. (PG) DL – Gabe Jimenez – Sr. (LEIP)

OL – Christ Cortez – Jr. (ARL) DL – Dylan Mersch – Sr. (LB)

OL – Gavin Haudenshild – Jr. (RIV) LB – Chase Distel – Sr. (ARC)

RB – Dru Baker – Sr. (LB) LB – Bryce Gast – Sr. (ARL)

RB – Caleb Rader – Jr. (ARC) LB – Sam Burkholder – Sr. (PG)

WR – Trent Siefker – Fr. (LEIP) LB – Mike Galkiewicz – Sr. (RIV)

WR – Kavon Bailey – Jr. (MC) DB – Josh Cassell – Jr. (ARC)

WR – Gannon Bahn – Sr. (VB) DB – Blake Liffick – Jr. (LEIP)

ATH – Bryce Gast – Sr. (ARL) DB – Devin Thomas – Jr. (VB)

QB – Silas Schmenk – Sr. (PG) DB – Connor Foust – Sr. (ARL)

K – Andrew Parsell – Jr. (VB)

P – Kaidn Scott – Sr. (ARC)

3rd Team Offense 3rd Team Defense

OL – Gavin Gillig – Soph. (LB) DL – Jarrod Dillon – Sr. (MC)

OL – Adrian Carillo – Jr. (LEIP) DL – Thomas Hovest – Sr. (PG)

OL – Dylan Swisher – Jr. (MC) DL – Matthew Sanchez – Jr. (LB)

OL – Jace McCartney – Sr. (VB) DL – Brady Conine – Sr. (ARC)

OL – Carson Altman – Jr. (PG) LB – Toby Collert – Jr. (LB)

OL – Ryland Ernest – Soph. (ARC) LB – Andrew Swisher – Soph. (MC)

RB – Lorenzo Walther – Sr. (LEIP) LB – Zach Weinandy – Sr. (NB)

RB – Sam Burkholder – Sr. (PG) LB – Grady Romick – Jr. (ARL)

WR – Aidan Morris – Fr. (PG) DB – Kaidn Scott – Sr. (ARC)

WR – Jarrod Dillon – Sr. (MC) DB – Gannon Bahn – Sr. (VB)

WR – Josh Cassell – Jr. (ARC) DB – Tyler Sickmiller – Sr. (LEIP)

ATH – Luke Morris – Sr. (RIV) DB – Jared Griggs – Soph. (ARL)

QB – Dillan Niese – Jr. (LEIP)

Coach of the Year: Josh McGrain – Arlington

Offensive Player of the Year: Ben Spiess – Liberty-Benton

Offensive Lineman of the Year: William Flick – Arlington

Defensive Player of the Year: Caden Lafferty – Arlington

Defensive Lineman of the Year: Eli Franks – McComb

Honorable Mention:

Arcadia: Noah Stahl, Ethan Smarr, Logan Boes, Logan Crawford

Arlington: Jacob Price, Ethan Frazier, Austin Frysinger, Rylar Essinger

Cory-Rawson: Nick Thompson, Lance Kisseberth

Leipsic: Lorenzo Martinez, Kolby Chamberlin, Estevan Carrillo, Quin Schroeder

Liberty-Benton: Moses Romero, Connor Boyd, Eli Nichols, Spencer Wolford

McComb: Zack Deal, John Kowalski, Kaden Sherick, Ian Hendren

North Baltimore: Mitch Clark, Gaige Newitt, Gunner Kepling, Johnny Hagemyer

Pandora-Gilboa: Bryan Pugh, Wyatt Russel, Cole Wentz, Charles Ritchey

Riverdale: Spencer Dodds, Sam Staugger, Lane Morris, Kade Dodge

Van Buren: Steve Franks, Eli Holman, Jacob Walters, Cody Snyder

Vanlue: Evan Saltzman, Jaden Kloepfer, Chase Wellman, Jaren Kloepfer