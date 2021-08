by Suzanne Bucher

8/12/21 @ Birch Run Golf Course

Woodmore – 214

Eastwood – 218

*North Baltimore & Ayersville did not have enough players to field teams

NB scores – Olivia Matthes 50, Sara Casey 52, Mackenna Ducat 56



Also, in recent action:

Girls’ Varsity Golf Results vs Kenton

On 8/10/21 @ Memorial Park Golf Course

NB Scores: Olivia Matthes 55, Sara Casey 56, Mackenna Ducat 66

Kenton Scores: Claire Ketcham, Lily James 64, Abi Mustain 67, Kyra Fleming 76

Upcoming NB Girls’ Golf Matches :

Mon 8/23 Genoa & Lake @ Maumee Bay State Park GC, 1:00

Mon 8/30 McComb, Ayersville, Patrick Henry @ Birch Run GC, 4:00

Tue 9/7 Patrick Henry, Holgate, Genoa @ Birch Run GC, 4:30

Thur 9/9 Carey @ Lakeland GC, 4:30

Wed 9/15 Otsego @ Stone Ridge GC, 4:30

Thur 9/16 Patrick Henry @ Pike Run GC, 4:30

Tue 9/21 Elmwood & Van Buren @ Birch Run GC, 4:30

Thur 9/23 Edgerton @ Birch Run GC, 4:45