Lady Tiger Softball Schedule 2022

The Friday 3/25 home softball scrimmage is being moved to this Thursday at 5pm. Come out, enjoy the sun, and get a first look at your 2022 Tiger Softball team!

Date Opponent Location Time 3/19 Napoleon & Edgerton (scr) Napoleon 12 & 2pm 3/25 Tinora (scr) Home 5:00 3/26 Eastwood DH Away 11:00 3/28 Van Buren Away 5:00 3/30 Miller City Home 5:00 3/31 Gibsonburg Away 5:00 4/2 River Valley DH Away 1:00 4/4 Pandora-Gilboa Away 5:00 4/6 Riverdale Home 5:00 4/7 Patrick Henry Home 5:00 4/11-4/15 TN Trip (6) Away TBA 4/18 Arlington Away 5:00 4/20 Cory-Rawson Home 5:00 4/21 Fremont St Joe Home 5:00 4/23 Danbury & Calvert Home 11:00 & 1:00 4/25 Liberty-Benton Away 5:00 4/27 McComb Home 5:00 4/28 Hardin-Northern Away 5:00 4/30 Upper Scioto Valley DH Away 11:00 5/2 Arcadia Away 5:00 5/4 Vanlue Home 5:00 JV Softball 3/28 Lima Perry Away 5:00 3/31 Leipsic Home 5:00 4/1 Hopewell-Loudon Home 5:00 4/7 McComb Away 5:00 4/20 Liberty-Benton Away 5:00 4/21 Miller City Away 5:00 4/23 Hopewell-Loudon Away 5:00 4/26 Liberty-Benton Home 5:00 4/28 Van Buren Home 5:00 4/30 Bowling Green Home 10:00 5/2 Findlay Home 5:00 5/10 Findlay Away 5:00