Lady Tiger Softball Update Thru April 10

Here is a summary of the box scores of the North Baltimore High School Lady Tiger Softball Team so far, their record is 1 – 9.

Lady Tiger Softball Spring Trip

Friday, March 29, 2024

Jefferson County Patriots – 12

North Baltimore – 5

Hitting: TB: K Keegen, K Allison 2, B Schmidt 2, O Busch, K Young, J Paynter, SB: K Allison 2,

Pitching: L: B Schmidt, P-S: B Schmidt 118-80,

BF: B Schmidt 41

—–

Xaverian Varsity Clippers – 11

North Baltimore – 1

Hitting: HR: M Nagel, TB: M Nagel 4, A Greeno, HBP: L Delancy

Pitching: L: B Schmidt, P-S: B Schmidt 85-50, K Allison 39-16,

BF: B Schmidt 24, K Allison 12

—–

Saturday, March 30, 2024

Salem Ohio – 1

North Baltimore – 7

Hitting: 3B: K Young, HR: J Trout, TB: K Allison, J Trout 4, K Young 4, CS: K Allison, SB: K Young

Pitching: L: B Schmidt, P-S: B Schmidt 103-67,

BF: B Schmidt 31

—–

Western Brown Varsity Broncos – 15

North Baltimore – 0

Hitting: TB: K Allison

Pitching: L: B Schmidt, P-S: L Delancy 38-26, B Schmidt 41-26,

BF: L Delancy 16, B Schmidt 14

—–

Thursday, April 4, 2024 – Home

Patrick Henry – 10

NB – 0

Hitting: 2B: K Allison, TB: B Schmidt, K Young, A Greeno, J Paynter, K Allison 2, SB: K Allison 2

Pitching: L: B Schmidt, P-S: B Schmidt 85-44, K Allison 52-29

BF: B Schmidt 21, K Allison 17

—–

Saturday, April 6, 2024 – Home Double-Header – Game #1

River Valley – 10

NB – 0

Hitting: 2B: K Young, TB: B Schmidt, K Young 3, HBP: A Greeno,

Pitching: L: B Schmidt, P-S: B Schmidt 92-56,

BF: B Schmidt 28

—–

Game #2

River Valley – 10

NB – 0

Hitting: HBP: M Dick

Pitching: L: B Schmidt, P-S: B Schmidt 61-30, L Delancy 28-18,

BF: B Schmidt 19, L Delancy 10

Tuesday, April 9, 2024

Waynesfield-Goshen Tigers – 0

NB – 4

Hitting: TB: K Young 2, SAC: B Schmidt, SB: K Young, N Dewitt 2, A Greeno

Pitching: W: B Schmidt, P-S: B Schmidt 116-83,

BF: B Schmidt 28