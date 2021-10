Lady Tiger VB Update vs. LB McComb & CR (Senior Night)

The North Baltimore Lady Tiger Volleyball celebrated Senior Night with a win over Cory- Rawson in BVC action.

Earlier in the week the Tigers battled Liberty-Benton (losing 3-0) and McComb (falling 3-1)

vs. L – B

JV 0-2 12-25 21-25

V 0-3 9-25 8-25 11-25

Stats:

Lydia Feehan 2 Kills 1 Block

Carolyn Keegan 2 Digs

Meredith Buchanan 5 Assists 3 Digs

Halie “Yaya” Inbody 2 Kills 1 Ace 1 Block

Grace Hagemyer 3 Kills 2 Blocks

Hailey “Bug” Lennard 1 Kills 2 Digs 1 Block

Cadence Andrich 2 Kills

vs. McComb

Frosh L0-2 10-25 21-25

JV L0-2 25-27 16-25

V L1-3 19-25 12-25 25-19 14-25

Stats:

Grace Hagemyer 9 Kills 1 Block

Hailey Lennard 6 Kills

Halie Inbody 4 Kills 1 Block

Leia Thomas 3 Kills

Gabby Estrada 6 Digs

vs. C – R (Senior Night)

JV W2-0 25-13 25-22

V W3-0 25-16 25-16 25-16

Stats:

Halie Inbody 4 Aces 3 Kills 2 Digs

Gabby Estrada 2 Aces 2 Digs

Laura Keegan 1 Ace 16 Assists 2 Digs

Meredith Buchanan 1 Ace 4 Digs

Hailey Lennard 2 Aces 6 Kills 4 Digs

Grace Hagemyer 6 Kills 2 Digs

Leia Thomas 5 Kills 4 Digs