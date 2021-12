Lady Tigers Beat Upper Scioto Valley

High School Girls Basketball Results

North Baltimore @ Upper Scioto Valley – 11/30/2021

Varsity Girls

North Baltimore 16-10-13-13—52

Upper Scioto Valley 6-4-6-4—20

STATS:

Grace Hagemyer – 20

Hailey Lennard – 7

Lucy Trout – 6

Leia Thomas – 5

Cadence Andrich – 5

Emma Cotterman – 4

Lydia Feehan – 3

Halie Inbody – 2

2-PT FGM-A: 19-40 (48%)

3-PT FGM-A: 4-25 (16%)

FTM-A: 5-16 (31%)

Rebounds: NB 39, USV 25

Rebound Leaders: Hagemyer 14, Inbody 7, Trout 5

Assists Leaders: Lennard 3

Steals Leader: Thomas 4, Lennard 3

Blocks Leader: Hagemyer 3

Turnovers: NB 10, USV 19

Varsity Overall Record 3-0

JV Girls

No JV Game

UPCOMING GIRLS GAMES

Thur 12/2 Pandora-Gilboa (home), 6pm

Tue 12/7 Holgate (home), 6pm

Thur 12/9 @ Riverdale, 6pm

Sat 12/11 Bluffton (home), 11am

Thur 12/16 Van Buren (home), 6pm

Mon 12/27 @ Ayersville, 6pm

Wed 12/29 vs MC or TC @ Ayersville, TBA