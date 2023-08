Lady Tigers Golf Results

Girls’ Varsity Golf Results vs Rossford, by Suzanne Bucher for www.theNBXpress.com

8-15-23 @ Birch Run Golf Course

NB Scores: Sara Casey 49, Mackenna Ducat 57, Lacie Allison 60 (practice round), Katie Brumbaugh 68, Jersey Abrail 69

Rossford Scores: Lucy 42, Haley 46, Serenidy 51, Jadyn 53, Lesleigh 60

Medalist: Lucy (Rossford) 42

Upcoming Girls Golf Matches

Tue 8/22 vs Ridgemont @ Birch Run, 4:30

Mon 8/28 vs Woodmore @ Birch Run, 4:30

Wed 8/30 vs Gibsonburg @ Birch Run, 4:30

Wed 9/6 vs Oak Harbor @ Oak Harbor, 12:00

Sat 9/9 Tiger Invitational @ Birch Run, 9:00

Mon 9/11 vs Delta @ White Pines, 4:00

Mon 9/18 vs Kenton @ Veterans Memorial, 4:30

Wed 9/20 vs Miller City @ Moose Landing, 4:30

Tue 9/26 Girls Sectionals