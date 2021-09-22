North Baltimore, Ohio

September 22, 2021 12:42 pm

419-581-9629

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Lyle Bomer Estate Auction

Friday Oct. 1, 11:00 am

14929 MERMILL RD., RUDOLPH , OH 43462

RUDOLPH PO STAMPS , RUDOLPH BELLS, BOY SCOUT MUGS , BOY SCOUT  MEMORABILA,GLASSWARE SOME FENTON, .22 RIFLE W SCOPE ,  90’S PLAYBOY, HURRICANE LAMP, CRYSTAL LAMPS , CERAMIC CHRISTMAS TREE , LIONEL TRAIN AND ACCESSORIES, END TABLES , MAGAZINE RACK, DRESSERS, BEDS, PICTURES,  , CANISTER SETS, CORELLE DISHES, POTS AND PANS, SHEPARD HOOKS , ANY SEASON DECORATIONS, LADDERS, OLD LATERN , CICRO 1960  CABINET , SAW HORSES , MASON  JARS, TAP AND DIE SET , DRILLS ,MISC ASST TOOLS ,  PEPSI CLOCK , TINS , SHOP VAC,  WOOD KITCHEN TABLE W CHAIRS , POLARID CAMERA, CORN SHELLER,COPPER TUB CONTAINER , OLD KEYS,WOODEN SHELVES, BICYCLE ,SMALL  CROCKS, #5 CROCK ,  CHURNER , PAINTED SAWBLADE , PITCHER AND  BOWL, HOUSEWARES,  SOMETHING FOR EVERYONE THIS IS JUST A START . CmON OUT ON OCT 1ST SALE STARTS AT 11 A.M.   * 4′ POWER LIFT WILL BE OFFERED W/ RESERVE 

SOMETHING FOR EVERYONE.
TERMS: CASH AND GOODS CHECK W/PROPER ID (STATE OR
DL) CREDIT/DEBIT CARDS WITH 3% FEE. FOOD TRUCK
AUCTIONEER: JERRY, JESSICA , ANDY AVINA

AVINA AUCTION
419-288-3155

142 EAST STRONG AVE. WAYNE, OHIO 43466

 