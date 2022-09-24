NB COUNCIL: SUMMARY OF LEGISLATION PASSED

SUMMARY OF LEGISLATION PASSED
BY THE VILLAGE COUNCIL OF THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE
AT THE September 20, 2022 MEETING
This is a summary of legislation passed by the Council of the Village of North Baltimore on the _20_ day of September, 2022, as Ord/Res. The full text of the legislation may be viewed at the office of the Clerk of the Village of North Baltimore. Copies of the full text of said legislation may be purchased at the Office of the Clerk at $ .25 per page.
ORDINANCE 2022 – 11 AN ORDINANCE ADOPTING THE ESTIMATE OF REVENUES FOR THE BUDGET YEAR BEGINNING JANUARY 1, 2023, AUTHORIZING CERTIFICATION OF SAME TO THE WOOD COUNTY AUDITOR AND TO DECLARE AN EMERGENCY
RESOLUTION 13- 2022 A RESOLUTION AUTHORIZING THE FINANCE OFFICER TO EXECUTE AN EMPLOYEE DISHONESTY AND FAITHFUL PERFORMANCE OF DUTY COVERAGE DOCUMENT RATHER THAN A SURETY BOND AND TO DECLARE AN EMERGENCY
RESOLUTION 14-2022 A RESOLUTION ACCEPTING THE AMOUNTS AND RATES AS DETERMINED BY THE BUDGET COMMISSION AND AUTHORIZING THE NECESSARY TAX LEVIES AND CERTIFYING THEM TO THE COUNTY AUDITOR PER ORC 5705.34, 35, AND DECLARING AN EMERGENCY
ORDINANCE 2022-05 AN ORDINANCE ENACTING A SPECIAL ASSESSMENT FOR THE COST AND EXPENSE OF LIGHTING OF THE STREETS, ALLEY WAYS, AND OTHER PUBLIC PLACES IN THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE FOR 2022, AUTHORIZING CERTIFICATION OF SAME TO THE WOOD COUNTY AUDITOR.
ORDINANCE 2022-06 AN ORDINANCE ENACTING A SPECIAL ASSESSMENT FOR THE COST AND EXPENSE OF CLEANING THE STREETS, ALLEY WAYS, AND OTHER PUBLIC PLACES IN THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE FOR 2022, AUTHORIZING CERTIFICATION OF SAME TO THE WOOD COUNTY AUDITOR.
ORDINANCE 2022-07 AN ORDINANCE AUTHORIZING THE CERTIFICATION OF SEWER INSTALLATION AGREEMENTS AS SPECIAL ASSESSMENTS TO THE WOOD COUNTY AUDITOR
ORDINANCE 2022-08 AN ORDINANCE ENACTING A SPECIAL ASSESSMENT FOR THE COST AND EXPENSE OF TRIMMING, MAINTAINING AND PLANTING OF TREES ALONG THE STREETS, ALLEY WAYS AND OTHER PUBLIC PLACES IN THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE FOR 2022, AUTHORIZING CERTIFICATION OF SAME TO THE WOOD COUNTY AUDITOR.
ORDINANCE 2022-09 AN ORDINANCE APPROVING THE EDITION AND INCLUSION OF CERTAIN ORDINANCES AS PARTS OF THE VARIOUS COMPONENT CODES OF THE CODIED ORDINANCES OF THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE, OHIO.
I, Kathi R. Bucher, Clerk of the Village of North Baltimore, Ohio hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of ___Resolution/Ordinance___passed by Council on__September 20, 2022_, approved by the Mayor on __September 20, 2022 __ and which was duly published according to the law on the NBXpress on the following dates: __September 24___2022.
(Signature): Kathi R. Bucher. Clerk