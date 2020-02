NB Middle/High School “A-B” Honor Roll

Congratulations to all named to the “A-B” Honor roll for the second grading period of the 2019-2020 school year.

North Baltimore  A-B Honor Roll

Grade 12

Zoey Beaupry

Cheyenne Briner

Cody Fisher

Maddy Gerdeman

Gabe Greco

Logan Gunter

Chloe Hopple

Hannah Hopple

Alysia Horner

Alex Hosley

Brendan Hutchins

Allie McPherson

Ashton Neiling

Kaitlynn Neer

Kenzie Sheeks

Sydnee Smith

Kaleb Spence

Logan Sterling

Cory Thomas

Simone Thompson

Levi Trout

Hunter Vogelsong

Grade 11

Adam Buchanan

Dom Carlton

Alex Benjamin

Dylan Green

Kaylee Hosler

Gavin Lieb

Alexis Long

Andrew McEwen

Mia McCartney

Nick Morales

Grace Stanfield

Grade 10

Brock Baltz

Mountain Carney

Kaitlyn Grant

Johnny Hagemyer

Sam Keeran

Gunner Kepling

Grace Knitz

Hailey Lennard

Casey Mowery

Kalyeah Powell

Brionna Tilden

Grade 9

Connor Boyer

Autumn Buder

Camron Casdorph

Jordan Coup

Alivia DeLancy

Lydia Feehan

Garrett Goldsberry

Miles Helbling

Jaydon Hill

Emme Hopple

Breanna Kreais

Austin Leeper

Ariana Loera

Gavin McDonald

Cara Phillips

Jerad Suman

Hailey Wesney

Tyler Williams

Grade 8

Sara Casey

Owen Clark

Joshua Clayton

Colin Cokendall

Joshua Fennell

Jerimiyah Horner

Isabella Jury

Karalyn Keegan

Zachary Livingston

Toby Lundy

Jacob Trout

Grade 7

Jeremiah Boyd

Olivia Busch

Nevaeh Dewitt

Kaleb Dyer

Davyn Gaertner-Williams

Gavin Kleinmark

Makenna Meggitt

Angelina Melendez

Macin Pettry

Izabella Phelps

Alexis Proffitt

Kaylee Sterling

MaKenzey Young