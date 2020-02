NB Middle/High School “All A” Honor Roll

“All A” Honor Roll released for Second Quarter of the 2019-2020 school year: Congratulations!

Grade 12

Hadin Clark

Katie Dewulf

Abigail Empcke

Meg Empcke

Brayden Holloway

Chloe Lanning

Leah Lee

Kirsten Mason

Wyatt Mowery

Abigail North

Skyler Vogelsong

Grade 11

Malachi Combs

Mikayla Buchanan

Austin Gibson

Meghan Thompson

Zachary Weinandy

Grade 10

Meredith Buchanan

Emma Cotterman

Caeli Empcke

Gabby Estrada

Grace Hagemyer

Halie Inbody

Cassadie Jacobs

Laura Keegan

Lauren Neipp

Daltin Oberley

Rylee Ramsey

Ella Reimann

Cristina Schlak

Dominic Sheeks

Leia Thomas

Lucy Trout

Maddy Westgate

Grade 9

Marissa Betz

Libbie Bowen

Hope Carico

Gage Dewitt

Yatziri Hernandez

Owen Johnson

Kaitlyn Kelley

Leah Rader

Grade 8

Alex Greeno

Jada Mathias

Rowan Tackett-Spangenberg

Jesse Vanlerberg

Grade 7

Isaiah Boyce

Mallorie Capelle

Layla DeLancy

Skyler Livingston

Everett Mowery

Morghan Nagel