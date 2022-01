NBHS Girls Basketball Update

by Suzanne Bucher

Mohawk @ North Baltimore – 1/8/2022

Hailey Lennard hit a 3 to take the lead by 1 for the first lead of the game with just over a minute to play.

VARSITY GIRLS

North Baltimore 9-6-2-9—26

Mohawk 9-12-3-0—24

Grace Hagemyer – 14

Gabby Estrada – 4

Hailey Lennard – 3

Emma Cotterman – 3

Halie Inbody – 2

Rebounds: NB 18, Mohawk 23

Rebound Leaders: Hagemyer 9, Lennard 3

Assists Leaders: Hagemyer 4, Inbody 2

Steals Leader: Lennard 2

Blocks Leader: Hagemyer 2

Turnovers: NB 18, Mohawk 16

Varsity Overall Record 8-4, BVC 3-1

JV Girls

NB – 22

Mohawk – 28

JV Overall Record 1-10, BVC Record 1-4

North Baltimore @ Toledo Christian – 1/10/2022

VARSITY GIRLS

North Baltimore 6-10-1-5—22

Toledo Christian 17-14-17-13—61

Grace Hagemyer – 10

Hailey Lennard – 6

Gabby Estrada – 4

Lydia Feehan – 2

2-PT FGM-A: 10-17 (59%)

3-PT FGM-A: 0-10 (0%)

FTM-A: 2-3 (67%)

Rebounds: NB 23, TC 24

Rebound Leaders: Hagemyer 11

Assists Leaders: Lennard 3

Steals Leader: Andrich 1

Turnovers: NB 24

Varsity Overall Record 8-5, BVC 3-1

JV Girls

NB – 15

TC – 11

Alex Greeno – 6

Mackenna Ducat – 4

Neveah Dewitt – 2

Layla Delancey – 2

Alivia Patterson – 1

JV Overall Record 2-10, BVC Record 1-4

UPCOMING GIRLS GAMES

Thur 1/13 Arlington (home), 6pm

Sat 1/15 @ Patrick Henry, Noon

Thur 1/20 @ Cory-Rawson, 6pm

Sat 1/22 Cardinal Stritch, 11am

Tue 1/25 @ Hardin-Northern, 6pm

Thur 1/27 Liberty-Benton (home), 6pm

Sat 2/1 Seneca East (home), 6pm

Mon 2/3 @ McComb, 6pm

Mon 2/10 Arcadia (home), 6pm