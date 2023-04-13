NBHS Varsity Baseball Results

High School Varsity Baseball Results, by Randy Boyer
North Baltimore @ Patrick Henry – 4/6/2023
NB TIGERS LOSE TO PATRICK HENRY
North Batimore 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Patrick Henry 3 0 1 0 2 0 x 6 9 1
WP – Heiber (PH) 7IP, 14K, 1ER
LP – Coykendall (NB) 6IP, 3ER
Top Hitters (NB)
C Clark & Baltz – 1B
Varsity Overall Record 2-3, BVC Record 1-0
Upcoming Baseball Games
Wed 4/12 @ Vanlue, 5:00
Thur 4/13 @ Miller City, 5:00
Sat 4/15 @ Ayersville Tourn, 10:00
Mon 4/17 Arlington (home), 5:00
Wed 4/19 @ Cory-Rawson, 5:00
Sat 4/22 @ Continental, 11:00
Mon 4/24 Liberty-Benton (home), 5:00
Wed 4/26 @ McComb, 5:00
Thur 4/27 Hardin-Northern (home), 5:00
Sat 4/29 Waite (home), 11:00