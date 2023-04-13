North Baltimore, Ohio

April 13, 2023 12:51 pm

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NBHS Varsity Baseball Results

High School Varsity Baseball Results, by Randy Boyer

 

North Baltimore @ Patrick Henry – 4/6/2023

 

NB TIGERS LOSE TO PATRICK HENRY

 

North Batimore    1     0     0     0     0     0     0     1    2     4

Patrick Henry       3     0     1     0     2     0     x     6    9     1

 

WP – Heiber (PH) 7IP, 14K, 1ER

LP – Coykendall (NB) 6IP, 3ER

 

Top Hitters (NB)

C Clark & Baltz – 1B

 

Varsity Overall Record 2-3, BVC Record 1-0

 

Upcoming Baseball Games

Wed 4/12 @ Vanlue, 5:00

Thur 4/13 @ Miller City, 5:00

Sat 4/15 @ Ayersville Tourn, 10:00

Mon 4/17 Arlington (home), 5:00

Wed 4/19 @ Cory-Rawson, 5:00

Sat 4/22 @ Continental, 11:00

Mon 4/24 Liberty-Benton (home), 5:00

Wed 4/26 @ McComb, 5:00

Thur 4/27 Hardin-Northern (home), 5:00

Sat 4/29 Waite (home), 11:00

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