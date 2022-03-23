CANCELED > NWS Severe T-Storm Watch

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN NORTHWEST OHIO
HANCOCK LUCAS OTTAWA SANDUSKY SENECA WOOD WYANDOT
THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, BOWLING GREEN, BUCYRUS,
CARDINGTON, CAREY, CLYDE, CRESTLINE, FINDLAY, FOSTORIA, FREMONT,
GALION, GENOA, HURON, MANSFIELD, MARION, MOUNT GILEAD,
MOUNT VERNON, NORWALK, OAK HARBOR, PERRYSBURG, PORT CLINTON,
SANDUSKY, TIFFIN, TOLEDO, UPPER SANDUSKY, AND WILLARD.