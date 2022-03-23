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CANCELED > NWS Severe T-Storm Watch

 

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES

IN NORTHWEST OHIO

HANCOCK LUCAS OTTAWA SANDUSKY SENECA WOOD WYANDOT

THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, BOWLING GREEN, BUCYRUS,
CARDINGTON, CAREY, CLYDE, CRESTLINE, FINDLAY, FOSTORIA, FREMONT,
GALION, GENOA, HURON, MANSFIELD, MARION, MOUNT GILEAD,
MOUNT VERNON, NORWALK, OAK HARBOR, PERRYSBURG, PORT CLINTON,
SANDUSKY, TIFFIN, TOLEDO, UPPER SANDUSKY, AND WILLARD.

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