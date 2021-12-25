Summary of Village Legislation

SUMMARY OF LEGISLATION PASSED
BY THE VILLAGE COUNCIL OF THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE
AT THE December 21 , 2021 MEETING
This is a summary of legislation passed by the Council of the Village of North Baltimore on the _21__ day of __December___ 2021, as _Ord/Res________________. The full text of the legislation may be viewed at the office of the Clerk of the Village of North Baltimore. Copies of the full text of said legislation may be purchased at the Office of the Clerk at $ .25 per page.
ORDINANCE 2021 – 23 AN ORDINANCE AUTHORIZING THE SALE BY SEALED BID OF REAL ESTATE BELONGING TO THE VILLAGE IDENTIFIED AS PARCEL NO. F23-310-350102010000 AND PARCEL NO. F23-310-350102009000 NO LONGER NEEDED FOR PUBLIC USE
ORDINANCE 2021 – 24 AN ORDINANCE AUTHORIZING THE LEASE OF 14.22 ACRES OF FARM REAL ESTATE OWNED BY THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE TO J&J STERLING FARMS
ORDINANCE 2021 – 25 AN ORDINANCE APPROVING SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS AND INCREASED ESTIMATED REVENUES FOR THE FISCAL YEAR ENDING DECEMBER 31, 2021
ORDINANCE 2021-26 AN ORDINANCE APPROVING THE TRANSFER OF FUNDS APPROPRIATED FOR FISCAL YEAR ENDING DECEMBER 31, 2021
ORDINANCE 2021-27 AN ORDINANCE ADOPTING ANNUAL BUDGET APPROPRIATIONS FOR 2022
ORDINANCE 2021 – 28 AN ORDINANCE OF THE NORTH BALTIMORE VILLAGE COUNCIL AMENDING SECTION 181.03 IMPOSITION OF TAX; SECTION 181.04 EFFECTIVE DATE; AND SECTION 182.012 PURPOSES OF TAX; RATE, OF CHAPTER 181, INCOME TAX, OF THE CODIFIED ORDINANCES OF THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE, CHANGING THE RATE OF THE TAX LEVIED ON INCOME FROM 1% TO 1.5% EFFECTIVE JANUARY 1, 2023
RESOLUTION 28 – 2021 A RESOLUTION DIRECTING THE WOOD COUNTY, OHIO BOARD OF ELECTIONS TO PLACE UPON THE BALLOT AT THE NEXT PRIMARY ELECTION TO BE HELD ON MAY 3, 2022, THE QUESTION OF INCREASING THE RATE OF MUNICIPAL INCOME TAX FROM 1.0% TO 1.5% COMMENCING FOR THE TAX YEAR BEGINNING JANUARY 1, 2023
RESOLUTION 31 – 2021 A RESOLUTION REGARDING COMPENSATION FOR EMPLOYEES OF THE VILLAGE OF NORTH BALTIMORE FOR FISCAL YEAR 2022
RESOLUTION 26 – 2021 A RESOLUTION ADOPTING A FIVE-YEAR CAPITAL IMPROVEMENTS PROGRAM (CIP) INCLUDING POLICIES AND PROCEDURES IN PLANNING FOR CAPITAL EXPENDITURES FOR FISCAL YEARS 2022 – 2026.
RESOLUTION 27 – 2021 A RESOLUTION AUTHORIZING THE VILLAGE ADMINISTRATOR TO EXECUTE THE RENEWAL OF VILLAGE PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE WITH THE PUBLIC ENTITIES POOL OF OHIO FOR THE 2021 – 2022 ANNIVERSARY CONTRIBUTION AT A COST NOT TO EXCEED $59,618
I, Kathi R. Bucher, Clerk of the Village of North Baltimore, Ohio hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of ____Ord/Res____________ passed by Council on____12-21-21______, approved by the Mayor on ___12-21-21_______ and which was duly published according to the law in the NBXpress on the following dates: ____Dec. 2021_____.
Signature: Kathi R. Bucher. Clerk