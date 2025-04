Tigers Pound Cory Rawson

N.B. Tiger bats pounded out sixteen runs on fourteen hits to beat the Hornets in league play 16 -3. Braiden Solly outdueled 2 of the better pitchers in the NWCC for the win on April 14th.

1 2 3 4 5 6 7 R H E NB 0 3 0 0 5 3 5 16 14 0 CR 2 0 0 0 0 1 0 3 4 3

WP- Solly: 6 IP,9 K,4 H,1 BB,3 ER

LP-Cosart: 2 IP,1K, 3H, 1B, 3 Run, 2 ER

Top Hitters

NB-Long:2B,1B RBI

Laureano:3-2B, 4 RBI

CR-Hall:3B,1B

Bamner: 2-1B, 2 RBI

NB 2-2 overall; League,1-0

Source: Randy Boyer