The Tigers hit the road to Van Buren Wednesday night. Here’s what happened:

1 2 3 Tigers 22 20 8 Black Knights 25 25 25

For NB:

Kills: Leia Thomas-3; Halie Inbody-3; Hailey Lennard-3; Grace Hagemyer-4



Attacks: Thomas-4; Inbody-20; Hagemyer-9



Aces: Thomas-2

Assists: Inbody-4

Digs: Mia McCartney-20; Thomas -12

Blocks: Inbody-12; Hagemyer-12

JV Score: 25-23; 25-20 Van Buren