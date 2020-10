North Baltimore hosted Pandora-Gilboa for a volleyball match on Wednesday night at the Jungle.

P-G 25 25 25 N-B 8 17 15

Leaders for NB:

Halie Inbody: 5 Points, 1 ace, 2 assists

Myra Stewart: 5 Points, 8 digs

Meredith Buchanan: 5 assists

Mia McCartney: 10 digs

Grace Hagemyer: 15 attacks, 4 kills, 2 assists, 6 blocks

JV: Pandora-Gilboa wins 24-26, 25-12, 17-25